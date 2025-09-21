Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
La divertida anécdota de Karlos Arguiñano con una leyenda de Hollywood en un hotel de Washington
Karlos Arguiñano sorprendió en Cocina abierta al relatar su inesperado encuentro con Robert Redford, una experiencia llena de risas durante un viaje con amigos.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef recordó cómo coincidió con Robert Redford en el hotel donde se hospedaba en Washington. Arguiñano contó que, junto a sus amigos, vivió un momento inolvidable con el actor.
Según relató, todos se rieron muchísimo durante ese encuentro casual. La anécdota, compartida tras la noticia del fallecimiento de Redford, emocionó a los espectadores del programa.