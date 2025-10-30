Antena 3 LogoAntena3
¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

La Encrucijada

Diversión y complicidad: Ástrid Janer y Ángela Chica intercambian sus papeles en La Encrucijada

Las intérpretes de Amanda y Sara en La Encrucijada demuestran su conexión dentro y fuera de la pantalla al intercambiar papeles en una divertida entrevista llena de risas y complicidad.

Patri Bea
Publicado:

Durante una entrevista muy especial, Ástrid Janer y Ángela Chica aceptaron el reto de convertirse en su compañera de rodaje. Las actrices, que dan vida a Amanda y Sara en La Encrucijada, mostraron su química y sentido del humor al interpretar a su mejor amiga en la ficción.

El intercambio de papeles reveló cuánto se conocen ambas y lo bien que se entienden tanto en el set como fuera de él. Entre risas, improvisaciones y momentos espontáneos, regalaron un divertido homenaje a su amistad y al vínculo que sus personajes mantienen en la serie.

