Diversión y complicidad: Ástrid Janer y Ángela Chica intercambian sus papeles en La Encrucijada

Durante una entrevista muy especial, Ástrid Janer y Ángela Chica aceptaron el reto de convertirse en su compañera de rodaje. Las actrices, que dan vida a Amanda y Sara en La Encrucijada, mostraron su química y sentido del humor al interpretar a su mejor amiga en la ficción.

El intercambio de papeles reveló cuánto se conocen ambas y lo bien que se entienden tanto en el set como fuera de él. Entre risas, improvisaciones y momentos espontáneos, regalaron un divertido homenaje a su amistad y al vínculo que sus personajes mantienen en la serie.