Digna estalla contra la confianza de Begoña en Gabriel y desata nuevas tensiones

En el avance del próximo capítulo, Digna explota contra Begoña por haber confiado en Gabriel y clama ante Luz y Luis: “tenemos que conseguir que ese hombre vaya a la cárcel y pague por lo que ha hecho”. Su enfado crece al ver a su nieta Julia nuevamente bajo su custodia, lo que intensifica la tensión familiar.

La trama de Sueños de libertad sigue complicándose cuando Gabriel, cada vez más seguro, sospecha que la mujer que vio María era Isabel, su prometida en París. Además, él interroga a María sobre Darío, lo que añade nuevos interrogantes a la historia en torno a los De la Reina.