El diagnóstico de Berrak deja a Serhat ante dos misterios sin resolver en El secreto

Tras encontrarla inconsciente en la piscina, la familia Tecer espera angustiada en el hospital. La policía investiga los hechos, pero las cámaras estaban apagadas y el servicio tenía el día libre por decisión de Berrak.

El médico comunica que el golpe en la cabeza provocó una hemorragia cerebral. Aunque lograron detenerla, su actividad cerebral es muy baja y podría no despertar. Serhat queda destrozado ante la posibilidad de perderla sin obtener las respuestas que necesita en El Secreto.

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