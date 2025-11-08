Publicidad
Pasapalabra
Un despiste con el curry deja a Rosa fuera del Rosco y la envía a la Silla Azul en Pasapalabra
Un error por precipitación ha costado caro a la concursante coruñesa, que se ha quedado sin opciones frente a Manu y deberá jugarse la permanencia en la Silla Azul.
Rosa ha vivido un Rosco lleno de tensión en Pasapalabra. La concursante, que mantenía un duelo muy igualado con Manu, ha caído en la letra Y tras confundir “curry” con “cayena”. Su fallo, reconocido al instante, ha cambiado por completo el rumbo de la prueba.
El error ha sido decisivo en los últimos segundos. Pese a llegar a 21 aciertos, el empate con Manu le ha obligado a arriesgar sin éxito. “Por no escuchar”, se lamentaba Rosa, que tendrá que defender su plaza en la temida Silla Azul en el próximo programa.