Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

Pasapalabra

Un despiste con el curry deja a Rosa fuera del Rosco y la envía a la Silla Azul en Pasapalabra

Un error por precipitación ha costado caro a la concursante coruñesa, que se ha quedado sin opciones frente a Manu y deberá jugarse la permanencia en la Silla Azul.

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa ha vivido un Rosco lleno de tensión en Pasapalabra. La concursante, que mantenía un duelo muy igualado con Manu, ha caído en la letra Y tras confundir “curry” con “cayena”. Su fallo, reconocido al instante, ha cambiado por completo el rumbo de la prueba.

El error ha sido decisivo en los últimos segundos. Pese a llegar a 21 aciertos, el empate con Manu le ha obligado a arriesgar sin éxito. “Por no escuchar”, se lamentaba Rosa, que tendrá que defender su plaza en la temida Silla Azul en el próximo programa.

Antena 3» Vídeos