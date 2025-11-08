Un despiste con el curry deja a Rosa fuera del Rosco y la envía a la Silla Azul en Pasapalabra

Rosa ha vivido un Rosco lleno de tensión en Pasapalabra. La concursante, que mantenía un duelo muy igualado con Manu, ha caído en la letra Y tras confundir “curry” con “cayena”. Su fallo, reconocido al instante, ha cambiado por completo el rumbo de la prueba.

El error ha sido decisivo en los últimos segundos. Pese a llegar a 21 aciertos, el empate con Manu le ha obligado a arriesgar sin éxito. “Por no escuchar”, se lamentaba Rosa, que tendrá que defender su plaza en la temida Silla Azul en el próximo programa.