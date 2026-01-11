El despido que lo cambia todo y despierta las dudas más peligrosas

El miedo se apodera de Isabel tras perder su trabajo, una situación que la lleva a replantearse si debe seguir adelante con su declaración. La joven confiesa a Andrés que está convencida de que Gabriel es el responsable de su despido y teme represalias mayores. En Sueños de libertad, este giro marca un momento decisivo, con Isabel atrapada entre la justicia y su propia seguridad.

Mientras tanto, Gabriel continúa moviendo ficha y recurre al chantaje al ofrecer el diario de Marta a Damián a cambio de sus acciones. Al mismo tiempo, Begoña se enfrenta a él sin miedo y Marta descubre que María le ha robado su diario, desatando nuevos conflictos que prometen cambiar el rumbo de la historia.