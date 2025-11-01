Una despedida que se convirtió en adiós para siempre

Antes de partir a Estados Unidos, Timur prometió a su hijo una salida de pesca juntos: “Cuando regrese, pescamos tú y yo un pez bien grande”. Pero el destino tenía otros planes.

El avión en el que viajaba se estrelló sin supervivientes, dejando a Uras con un recuerdo imborrable. Renacer muestra cómo una promesa puede convertirse en el símbolo de una pérdida irreparable.