Renacer
Una despedida que se convirtió en adiós para siempre
Timur y Uras se dijeron “hasta pronto” con una promesa que jamás se cumplirá. El destino truncó sus planes en Renacer con un desenlace inesperado y devastador.
Antes de partir a Estados Unidos, Timur prometió a su hijo una salida de pesca juntos: “Cuando regrese, pescamos tú y yo un pez bien grande”. Pero el destino tenía otros planes.
El avión en el que viajaba se estrelló sin supervivientes, dejando a Uras con un recuerdo imborrable. Renacer muestra cómo una promesa puede convertirse en el símbolo de una pérdida irreparable.