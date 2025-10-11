Publicidad
La Encrucijada
Un descubrimiento inesperado pone en jaque a David y desata nuevas sospechas
La tensión crece en La Encrucijada cuando David se enfrenta a una revelación que cambia su percepción sobre Julia y lo lleva a desconfiar de Patricia y su entorno.
David descubre que Julia le ha ocultado un secreto que podría alterar el rumbo de sus decisiones. La revelación lo deja desconcertado y lo obliga a replantearse su confianza.
En medio del caos emocional, comienza a sospechar que Patricia oculta algo sobre su embarazo. La Encrucijada se adentra en un nuevo giro que promete sacudir los vínculos más íntimos de sus protagonistas.