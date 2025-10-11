Publicidad
Y ahora Sonsoles
El menú del día pierde fuerza: los bares se vacían por la subida de precios
La subida de precios en los menús del día provoca una pérdida de clientes en bares, según se ha mostrado en Y ahora Sonsoles, donde hosteleros explican su difícil situación.
En Y ahora Sonsoles, varios hosteleros denuncian que la subida del menú del día, de casi un 8% en dos años, ha alejado a sus clientes habituales. “Se van al súper”, lamenta Marta.
La falta de margen obliga a ajustar precios, pero muchos optan por comer en casa o llevar tupper. “Es imposible mantenerlos si no hay volumen”, asegura la hostelera.