El menú del día pierde fuerza: los bares se vacían por la subida de precios

En Y ahora Sonsoles, varios hosteleros denuncian que la subida del menú del día, de casi un 8% en dos años, ha alejado a sus clientes habituales. “Se van al súper”, lamenta Marta.

La falta de margen obliga a ajustar precios, pero muchos optan por comer en casa o llevar tupper. “Es imposible mantenerlos si no hay volumen”, asegura la hostelera.