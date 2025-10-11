Una receta fresca y sabrosa de Arguiñano que combina tradición y originalidad

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba presenta unos tomates rellenos con ventresca, pepinillos, aceitunas y anchoas, coronados con una crema de muhammara.

La muhammara, elaborada con pimientos asados, nueces y miel, aporta un contraste perfecto. Es un plato lleno de sabor, ideal para cuidar tu salud sin renunciar al placer de comer bien.