Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Una receta fresca y sabrosa de Arguiñano que combina tradición y originalidad
Joseba Arguiñano propone unos tomates rellenos de ventresca con muhammara, una receta ligera, saludable y con un toque exótico que eleva cualquier comida.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba presenta unos tomates rellenos con ventresca, pepinillos, aceitunas y anchoas, coronados con una crema de muhammara.
La muhammara, elaborada con pimientos asados, nueces y miel, aporta un contraste perfecto. Es un plato lleno de sabor, ideal para cuidar tu salud sin renunciar al placer de comer bien.