Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Tomates rellenos de ventresca con muhammara

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Una receta fresca y sabrosa de Arguiñano que combina tradición y originalidad

Joseba Arguiñano propone unos tomates rellenos de ventresca con muhammara, una receta ligera, saludable y con un toque exótico que eleva cualquier comida.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba presenta unos tomates rellenos con ventresca, pepinillos, aceitunas y anchoas, coronados con una crema de muhammara.

La muhammara, elaborada con pimientos asados, nueces y miel, aporta un contraste perfecto. Es un plato lleno de sabor, ideal para cuidar tu salud sin renunciar al placer de comer bien.

Antena 3» Vídeos