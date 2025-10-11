Publicidad
Una nueva vida
Una amenaza desesperada de Pelin silencia el secreto que podría destruirlo todo
Pelin lanza una advertencia devastadora a Gülgün en Una nueva vida, obligándola a guardar silencio sobre un secreto que podría acabar con la familia Korhan para siempre.
En Una nueva vida, Gülgün enfrenta a Pelin tras descubrir su gran mentira, pero la joven reacciona con una amenaza: “Me llevaré a tu nieto conmigo”.
Aterrorizada ante la posibilidad de perderlo, Gülgün decide callar por ahora. Sin embargo, le advierte que si Pelin comete un error, no dudará en actuar.