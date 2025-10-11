Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El trío Al liquindoi emociona con ‘Pájaros de barro’ en La Voz: “Suena a Cádiz puro”

La Voz

Tres voces que emocionan: una actuación que conquista en La Voz por su autenticidad

El trío Al liquindoi conmueve en La Voz con ‘Pájaros de barro’, una interpretación cargada de sentimiento que les abre paso gracias al botón del arrepentimiento de Sebastián Yatra.

Celia Gil
Publicado:

Al liquindoi, trío gaditano, debutó en La Voz con ‘Pájaros de barro’ de Manolo García, logrando una actuación muy afinada que emocionó a los coaches. “Suena a Cádiz puro”, dijo Pablo López.

Aunque ninguno pulsó el botón inicialmente, Sebastián Yatra usó el botón del arrepentimiento, permitiendo que el grupo entrara oficialmente en el programa.

Antena 3» Vídeos