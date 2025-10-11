Publicidad
La Voz
Tres voces que emocionan: una actuación que conquista en La Voz por su autenticidad
El trío Al liquindoi conmueve en La Voz con ‘Pájaros de barro’, una interpretación cargada de sentimiento que les abre paso gracias al botón del arrepentimiento de Sebastián Yatra.
Al liquindoi, trío gaditano, debutó en La Voz con ‘Pájaros de barro’ de Manolo García, logrando una actuación muy afinada que emocionó a los coaches. “Suena a Cádiz puro”, dijo Pablo López.
Aunque ninguno pulsó el botón inicialmente, Sebastián Yatra usó el botón del arrepentimiento, permitiendo que el grupo entrara oficialmente en el programa.