Delicia navideña: merluza rellena de puerro con crujiente de panceta

Cocina abierta de Karlos Arguiñano presenta una merluza rellena con puerro pochado y envuelta en lonchas de panceta ibérica, horneada a 230 ºC durante 12–15 minutos para lograr una textura jugosa con una costra dorada. La combinación incluye una salsa de ajo, vino blanco y caldo de pescado, profusa en cebollino y perejil, que realza los matices marinos del plato.

Este plato no solo destaca por su sabor, sino también por sus “proteínas esenciales”, vitaminas y minerales como fósforo y selenio, que refuerzan huesos e inmunidad. La merluza, rica y baja en grasa, convierte este relleno en una opción saludable y apetecible.