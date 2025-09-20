Publicidad
La Encrucijada
Una decisión inesperada de Octavio cambia el rumbo del enfrentamiento con César
Octavio sorprende a todos al pedir que se retire la denuncia contra César, evitando así su ingreso en prisión y generando nuevas incógnitas en Encrucijada.
En La Encrucijada, Octavio decide retirar la denuncia contra César por dos razones clave: evitar la mala imagen del Grupo Oramas ante la prensa y la llegada de la comisaria Serrano, que ya no le ofrece protección policial.
Esta decisión desconcierta a su entorno, ya que parecía tener la victoria asegurada. Sin embargo, Octavio prefiere actuar con cautela y proteger sus intereses, dejando a César fuera de la cárcel, al menos por ahora.