David se queda a medias con Ed Sheeran pese a su pleno en La Pista de Pasapalabra

Roberto Leal presentó la canción como uno de los grandes éxitos recientes antes de que sonara el primer fragmento de 2017. El inicio fue suficiente para que David identificara el tema de Ed Sheeran con rapidez.

Aunque consiguió el acierto y firmó el pleno en La Pista de Pasapalabra, el concursante admitió que le habría gustado cantarla aunque no ha podido hacerlo al no recordar la letra completa. Tras confirmarse su victoria, expresó una pequeña decepción: "Qué pena".