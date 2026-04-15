David paga su exceso de riesgo y se queda sin premio tras un Rosco vertiginoso

David ha disputado uno de los Roscos más exigentes desde su llegada a Pasapalabra. Con solo 107 segundos, consecuencia de una tarde complicada en pruebas como Palabras Cruzadas, ha tenido que jugar casi sin red ante un Javier mucho más cómodo en el reloj. Consciente de la situación, pidió a Roberto Leal acelerar el ritmo, lanzándose a una carrera contrarreloj que contrastaba con la serenidad de su rival.

Pese a la presión, David firmó una actuación notable al cerrar la primera vuelta con 21 aciertos y sumar uno más nada más retomarla. Ahí pudo plantarse, pero optó por seguir arriesgando. Ese último movimiento, marcado por la inercia, acabó en error. Javier aprovechó la ocasión para igualar el marcador, convirtiendo el esfuerzo del barcelonés en una oportunidad perdida en un Rosco frenético.