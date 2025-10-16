Antena 3 LogoAntena3
El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'

David de Jorge sorprende a Bustamante con su ‘sobaomisú’, un dulce homenaje cántabro en El Hormiguero

El chef versiona el clásico tiramisú con sobaos pasiegos para rendir tributo a David Bustamante, quien derrochó humor y naturalidad durante su visita al programa de Pablo Motos.

David de Jorge quiso endulzar la noche en El Hormiguero con un postre muy especial: el ‘sobaomisú’. Inspirado en Cantabria y en su invitado, transformó el clásico tiramisú italiano con sobaos pasiegos, nata, azúcar, huevos, mermelada, zumo de naranja y queso mascarpone.

El resultado fue un homenaje gastronómico que encantó a David Bustamante y desató las risas de Pablo Motos, quien volvió a enredarse con la receta mientras el público disfrutaba del sabor más cántabro del programa.

