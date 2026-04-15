David se hunde en Palabras Cruzadas con un panel imposible: ¡sólo un acierto!
El concursante barcelonés ha vivido uno de sus peores momentos en Palabras Cruzadas, donde el equipo naranja apenas logró sumar un acierto en un panel dedicado a actrices nominadas al Globo de Oro.
La prueba de Palabras Cruzadas ha resultado un auténtico quebradero de cabeza para David, que llegaba ya tocado en el marcador tras los duelos de La Pista. Pese al triunfo previo de J Kbello, el equipo azul había tomado ventaja gracias a las victorias de Javier y de Aníbal Gómez, lo que añadía presión al equipo naranja en este punto del programa de Pasapalabra.
El panel, centrado en actrices nominadas al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia, comenzó con buen pie gracias a Julia Roberts, pero ese fue el único acierto. A partir de ahí, María Parrado, David y J Kbello se enredaron entre títulos y apellidos sin encontrar soluciones, dejando una actuación tan pobre como llamativa que ellos mismos calificaron, entre risas, de "terrible".