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Eva Fernández da vida a Pilar, la médico forense que se enfrentará a grandes retos: “Impone su criterio”

Eva Fernández da vida a Pilar, la médico forense que se enfrentará a grandes retos: “Impone su criterio”

ÁGATA Y LOLA

Así es Pilar, la forense de Ágata y Lola que pondrá a prueba cada investigación desde el primer momento

La nueva serie de atresplayer incorpora a Pilar, una médico forense de fuerte personalidad que tendrá un papel clave en los casos y afrontará una creciente presión.

Marta Jorge
Publicado:

Eva Fernández interpreta a Pilar, la médico forense de la unidad de policía en Ágata y Lola. Se trata de una profesional segura de sí misma, con criterio propio y una personalidad que inicialmente puede parecer distante.

A medida que avancen las investigaciones, los hallazgos y las teorías de Ágata pondrán a Pilar bajo una presión cada vez mayor. El personaje deberá enfrentarse a importantes retos mientras mantiene su forma de trabajar en los casos.

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