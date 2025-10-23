David Fernández revoluciona El Rosco con su prisa y provoca una divertida negociación con Rosa en Pasapalabra

Nada más regresar a Pasapalabra, David Fernández ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del programa. Con su característico humor, ha pedido hacer El Rosco “rapidito” porque tenía prisa, lo que ha provocado la ocurrencia de Roberto Leal de jugar solo hasta la letra M.

Rosa, siempre dispuesta a seguir la broma, ha preguntado si en ese caso se llevarían parte del bote, valorado en 2.284.000 euros. Entre risas, Roberto ha calculado que serían un 30%, aunque la concursante ha intentado negociar. Un instante espontáneo que ha conquistado al público.