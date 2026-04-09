David elimina a Santiago en la Silla Azul de Pasapalabra y se convierte en nuevo concursante

David ha protagonizado uno de los momentos más tensos en Pasapalabra al imponerse en la Silla Azul a Santiago, cuyo paso por el concurso ha sido más breve de lo esperado tras eliminar previamente a Neli.

Sin cometer errores, el ingeniero bioquímico logra un puesto en el equipo azul junto a Fernando Romay y Mónica Martín, con el objetivo claro de luchar por el bote del programa.