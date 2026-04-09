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MASK SINGER
Elle Macpherson se desvela como la máscara Micrófono en el arranque de Mask Singer
La nueva temporada de Mask Singer arranca con una identidad inesperada que deja sin palabras a los investigadores tras una actuación que apunta muy alto desde el primer programa.
La máscara Micrófono ha sido una de las grandes revelaciones en el estreno, generando todo tipo de teorías entre los investigadores y el público por su imponente presencia.
Finalmente, se descubre que Elle Macpherson estaba detrás del disfraz, confirmando el nivel internacional de esta edición y elevando las expectativas de la temporada.