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EL HORMIGUERO
Luis Zahera desata las risas en El Hormiguero con una inesperada confesión sobre su pasado
El actor visita el programa de Pablo Motos y comparte anécdotas personales y profesionales cargadas de humor, desde su educación religiosa hasta sus sorprendentes comienzos laborales en el extranjero.
La presencia de Luis Zahera en El Hormiguero convirtió la entrevista en una noche llena de humor y complicidad, marcada por su naturalidad y su estilo cercano ante el público.
El actor sorprendió al relatar su educación religiosa y una curiosa anécdota relacionada con ella, además de recordar sus inicios en Nueva York, donde vivió experiencias tan insólitas como impactantes en su primer trabajo.