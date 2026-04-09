El inesperado beso de Andrés y Valentina desata tensiones ante la mirada de Begoña

Andrés y Valentina dan un paso decisivo en su relación con su primer beso, un instante que confirma lo que ambos llevaban tiempo sintiendo. La escena supone un giro clave en la historia.

Sin embargo, la presencia de Begoña añade tensión al momento, dejando entrever posibles conflictos que podrían complicar el vínculo entre los protagonistas en los próximos episodios.