David debuta en El Rosco con un empate a 23 frente a Javier

David ha protagonizado un estreno de alto voltaje en El Rosco tras imponerse en la Silla Azul y medirse a Javier, que alcanzaba 31 programas. El debutante ha optado por una estrategia prudente desde el inicio, evitando errores y manteniendo la calma pese a la ventaja inicial de su rival.

Javier se ha plantado con 23 aciertos, pero David ha resistido la presión y ha logrado igualar la marca en su primer enfrentamiento. El empate, a solo dos palabras del bote, deja un duelo abierto y promete máxima emoción en Pasapalabra.