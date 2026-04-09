Sorpresa total en Mask Singer: Bernd Schuster se escondía bajo el semáforo

La actuación de Semáforo desató las apuestas del jurado, que no logró acertar la identidad oculta tras la máscara. El misterio se mantuvo hasta el último momento.

Al descubrirse, el público y los investigadores se quedaron atónitos al ver que Bernd Schuster era quien se escondía tras el disfraz, protagonizando uno de los momentos más comentados del programa.