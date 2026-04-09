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MASK SINGER
Sorpresa total en Mask Singer: Bernd Schuster se escondía bajo el semáforo
La primera gala de Mask Singer ha dejado uno de los momentos más inesperados de la edición con la revelación de una conocida figura del deporte bajo la máscara de Semáforo.
La actuación de Semáforo desató las apuestas del jurado, que no logró acertar la identidad oculta tras la máscara. El misterio se mantuvo hasta el último momento.
Al descubrirse, el público y los investigadores se quedaron atónitos al ver que Bernd Schuster era quien se escondía tras el disfraz, protagonizando uno de los momentos más comentados del programa.