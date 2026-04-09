Kira Miró y Salva Reina desvelan su lado más personal en El Hormiguero

Kira Miró y Salva Reina han acudido a El Hormiguero en plena promoción de sus últimos proyectos, mostrando la buena sintonía que mantienen tanto dentro como fuera de la pantalla. La entrevista ha estado marcada por el humor y la complicidad entre ambos.

Durante la charla, Pablo Motos ha planteado si una infidelidad puntual debería confesarse. Miró ha defendido que preferiría no saberlo, mientras que Reina ha respondido con ironía, provocando risas y cerrando el momento con un beso que ha encantado al público.