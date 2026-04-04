Apalizan al presunto agresor de Izan tras la difusión del indignante vídeo de la humillación

El entorno de Izan ha recibido una noticia que no querían escuchar. La situación tras la paliza que recibió el joven ha escalado rápidamente en el barrio, donde el nivel de crispación es máximo tras conocerse los detalles del trato vejatorio sufrido por el menor.

Durante la emisión de Y ahora Sonsoles se ha analizado este nuevo episodio de violencia que complica la investigación policial en curso. El presunto agresor de Izan se ha convertido en víctima, sufriendo una paliza como la que recibió el joven, y cuyo vídeo también se ha viralizado por redes sociales.