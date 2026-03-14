David DeMaría rompe su silencio sobre su romance con Chenoa tras años de especulaciones

La complicidad entre ambos marcó una época en la música española, dejando una huella imborrable en sus seguidores. Durante su visita a Y ahora Sonsoles, el invitado ha recordado con cariño aquel noviazgo que nació entre bambalinas y grabaciones de estudio.

Fue una etapa preciosa y muy de verdad, ha admitido el músico al rememorar aquellos tiempos. Su vínculo profesional se transformó en algo más profundo y la amistad nunca se ha cortado, colaborando en 2024 sobre los escenarios: "Quince años después, la música, el cariño y el respeto que nos tenemos nos ha vuelto a unir", nos cuenta.