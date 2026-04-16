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Pasapalabra
David confiesa su relación más intensa con Pasapalabra: la Silla Azul, entre el alivio y la tensión
El concursante ha hablado con total sinceridad sobre cómo vive uno de los momentos más decisivos del programa.
David ha afrontado su sexto programa en Pasapalabra después de un Rosco complicado, en el que terminó cayendo frente a Javier tras arriesgar en una última respuesta que acabó en fallo. Ese desenlace le llevó de nuevo a la Silla Azul, una situación límite que ha sabido superar para seguir en el concurso y acumular ya 6.000 euros en su marcador.
Con la permanencia asegurada, el barcelonés ha estrenado equipo junto a Manuel Díaz El Cordobés y Gemma Mengual. Al felicitarle Roberto Leal, David ha resumido con franqueza cómo se enfrenta a ese examen decisivo: "Una sensación de amor‑odio". Una mezcla de alivio y angustia que define a la perfección uno de los momentos más tensos de Pasapalabra.