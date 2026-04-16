David confiesa su relación más intensa con Pasapalabra: la Silla Azul, entre el alivio y la tensión

David ha afrontado su sexto programa en Pasapalabra después de un Rosco complicado, en el que terminó cayendo frente a Javier tras arriesgar en una última respuesta que acabó en fallo. Ese desenlace le llevó de nuevo a la Silla Azul, una situación límite que ha sabido superar para seguir en el concurso y acumular ya 6.000 euros en su marcador.

Con la permanencia asegurada, el barcelonés ha estrenado equipo junto a Manuel Díaz El Cordobés y Gemma Mengual. Al felicitarle Roberto Leal, David ha resumido con franqueza cómo se enfrenta a ese examen decisivo: "Una sensación de amor‑odio". Una mezcla de alivio y angustia que define a la perfección uno de los momentos más tensos de Pasapalabra.