David Civera sentencia el estado actual de la industria musical tras su última gran hazaña en televisión

Convertido en el gran protagonista de la tarde, David Civera ha logrado el único pleno musical en esta entrega de Pasapalabra tras identificar al instante un éxito de 1988. Coincidiendo con sus 25 años de trayectoria profesional desde su participación en Eurovisión, el cantante ha contagiado su entusiasmo a todo el plató mientras silbaba y entonaba ‘Don’t worry, be happy’ con absoluta seguridad frente a sus rivales.

Al confirmar su victoria, el intérprete no ha dudado en reivindicar el estilo de décadas pasadas con una frase muy directa: "Ya no se hace música así". El invitado ha destacado el buen rollito que transmiten estos clásicos inmortales.