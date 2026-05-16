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PASAPALABRA
José Manuel Parada resuelve la gran duda sobre su retirada tras un reencuentro histórico con Roberto Leal
El veterano comunicador gallego regresa al programa para sincerarse sobre su futuro profesional, revelando la curiosa condición que se había marcado antes de decidir alejarse de los focos definitivamente.
Tras décadas de éxito en la radio y la pequeña pantalla, José Manuel Parada ha aprovechado su visita a Pasapalabra para confesar qué responde cuando le preguntan cuándo se jubila. El presentador gallego ha recordado que su anterior participación se remontaba a la etapa de Silvia Jato, bromeando sobre este esperado reestreno.
"Yo no me jubilo hasta que no vuelva a este plató", ha revelado el invitado entre risas, asegurando que, una vez cumplido ese objetivo personal, deja la puerta abierta a un hipotético retiro. La presencia de figuras como Paloma Lago ha completado una tarde llena de anécdotas y nostalgia.