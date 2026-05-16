José Manuel Parada resuelve la gran duda sobre su retirada tras un reencuentro histórico con Roberto Leal

Tras décadas de éxito en la radio y la pequeña pantalla, José Manuel Parada ha aprovechado su visita a Pasapalabra para confesar qué responde cuando le preguntan cuándo se jubila. El presentador gallego ha recordado que su anterior participación se remontaba a la etapa de Silvia Jato, bromeando sobre este esperado reestreno.

"Yo no me jubilo hasta que no vuelva a este plató", ha revelado el invitado entre risas, asegurando que, una vez cumplido ese objetivo personal, deja la puerta abierta a un hipotético retiro. La presencia de figuras como Paloma Lago ha completado una tarde llena de anécdotas y nostalgia.