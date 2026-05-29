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MASK SINGER
David Cantero aparece por sorpresa en Mask Singer escondido tras Jirafa
El periodista protagoniza uno de los momentos más inesperados de la gala tras ocultarse bajo una de las máscaras más comentadas del programa.
La presencia de David Cantero en Mask Singer sorprendió tanto al público como a los investigadores, que intentaron averiguar durante toda la actuación quién se escondía detrás del disfraz. Su aparición generó numerosas reacciones en plató.
El periodista terminó desvelando su identidad en uno de los momentos más comentados de la noche. Los investigadores destacaron la dificultad para reconocer su voz y celebraron la inesperada participación del comunicador en el programa.
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