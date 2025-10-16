Publicidad
El Hormiguero
David Bustamante deslumbra en El Hormiguero con ‘Sé’, su emotiva canción inédita
El cantante sorprendió a Pablo Motos y al público con el estreno exclusivo de ‘Sé’, una balada inédita que conquistó por completo al plató de El Hormiguero.
La visita de David Bustamante a El Hormiguero se convirtió en una noche inolvidable gracias al estreno de ‘Sé’, una canción inédita que el artista interpretó por primera vez en televisión. Con una actuación cargada de emoción y acompañado por su banda, consiguió conmover a todos los presentes con una balada llena de sentimiento.
El público respondió con una gran ovación, mientras el plató se llenaba de una atmósfera mágica. Bustamante agradeció el cariño recibido y compartió su felicidad por poder presentar un tema tan personal en un espacio tan querido.