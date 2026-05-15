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PASAPALABRA
David afronta El Rosco con ventaja de tiempo tras duplicar los segundos de Javier en Pasapalabra
El concursante barcelonés ha brillado en el ¿Dónde Están? logrando pleno en su panel, mientras Javier ha sufrido más dificultades y ha llegado con la mitad de segundos a El Rosco del programa.
En el ¿Dónde Están? en Pasapalabra, ambos concursantes se han enfrentado a paneles especialmente complicados con palabras ocultas de cinco letras. Javier ha tenido más problemas y se ha quedado con cuatro aciertos en su turno.
David, en cambio, ha resuelto su panel con mayor solvencia, casi en el primer intento y completándolo después. Gracias a ello, ha llegado a El Rosco con 72 segundos, el doble que su rival.