David afronta El Rosco con ventaja de tiempo tras duplicar los segundos de Javier en Pasapalabra

En el ¿Dónde Están? en Pasapalabra, ambos concursantes se han enfrentado a paneles especialmente complicados con palabras ocultas de cinco letras. Javier ha tenido más problemas y se ha quedado con cuatro aciertos en su turno.

David, en cambio, ha resuelto su panel con mayor solvencia, casi en el primer intento y completándolo después. Gracias a ello, ha llegado a El Rosco con 72 segundos, el doble que su rival.