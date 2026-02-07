Daniel Illescas arrasa en una espectacular gala de retos físicos con un histórico pleno de dieces

Daniel Illescas se proclamó ganador del quinto programa de El Desafío tras obtener un pleno de dieces, alcanzando los 30 puntos y situándose en lo más alto de la tabla. Su actuación, marcada por la complejidad de la apnea y un rendimiento sobresaliente, le aseguró el triunfo en una gala llena de tensión, emoción y gran nivel competitivo.

El concursante, que ya había batido récords en la prueba acuática, celebró su victoria con una dedicatoria especial y anunció la donación de los 12.500 euros del premio a la asociación King Surf, que trabaja con menores en riesgo de exclusión social. Su gesto solidario cerró una noche inolvidable para todos los presentes.