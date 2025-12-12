Dan Brown redefine su visión de la muerte tras años de estudio: “No somos ordenadores que se apagan”

Dan Brown acudió a El Hormiguero para hablar de su último libro y dejó una reflexión que reconfigura su postura frente a la muerte. El novelista explicó que tras casi una década de investigación científica sobre experiencias cercanas a la muerte y la conciencia humana ha pasado de pensar que la muerte era como apagar un ordenador a creer en fenómenos que podrían sugerir continuidad de la conciencia más allá del cuerpo físico.

En la entrevista con Pablo Motos, Brown no solo cuestionó su visión materialista original, sino que también señaló que conceptos como la telequinesis y la telepatía merecen atención tras su estudio del misterio humano.