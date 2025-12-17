Damián rectifica ante los suyos y reconoce el valor de Gabriel en un emotivo discurso familiar

Damián tomó la palabra ante todos para admitir su falta de sensibilidad con el legado de Bernardo y su trato hacia Gabriel. Reconoció públicamente el esfuerzo del joven por integrarse y el peso de sus propias decisiones pasadas. La mirada fija de Andrés acentuó la relevancia del momento.

El patriarca confesó que desea reparar viejas heridas a través de un vínculo más justo con Delia y con Gabriel. Además, lamentó sus constantes dudas hacia él y destacó el orgullo que siente por su dedicación y su forma de sostener a la familia.