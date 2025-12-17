Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Damián rectifica ante los suyos y reconoce el valor de Gabriel en un emotivo discurso familiar
En una reunión cargada de tensión y expectativas, Damián sorprendió al admitir errores del pasado y pedir perdón a Gabriel, reivindicando su lugar dentro de la familia y su compromiso con la reconciliación.
Damián tomó la palabra ante todos para admitir su falta de sensibilidad con el legado de Bernardo y su trato hacia Gabriel. Reconoció públicamente el esfuerzo del joven por integrarse y el peso de sus propias decisiones pasadas. La mirada fija de Andrés acentuó la relevancia del momento.
El patriarca confesó que desea reparar viejas heridas a través de un vínculo más justo con Delia y con Gabriel. Además, lamentó sus constantes dudas hacia él y destacó el orgullo que siente por su dedicación y su forma de sostener a la familia.