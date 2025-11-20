Damián defiende a Gabriel como director pese a las sospechas de Andrés

Damián se muestra convencido de que su sobrino Gabriel es la mejor opción para dirigir Perfumerías de la Reina. Aunque Andrés intenta advertirle sobre las verdaderas intenciones de su primo, el patriarca desoye sus sospechas y justifica su actitud con celos por el enlace con Begoña.

Sin embargo, Andrés no olvida el pasado. Recuerda cómo advirtió a Damián sobre la implicación de Gabriel en la explosión de la sala de calderas. Pese a las negativas, ahora intenta reunir pruebas junto al detective Amador Rojas para demostrar la culpabilidad de su primo.