Renacer
Cuenta atrás para Bahar, Rengin y Cagla: la tensión crece mientras buscan una salida
En los próximos capítulos de Renacer, el miedo y la incertidumbre se apoderan del hospital mientras Bahar, Rengin y Cagla luchan por escapar de sus secuestradores.
En Renacer, Bahar, Rengin y Cagla permanecen retenidas y saben que cada segundo es vital. El hospital está sumido en rumores y Evren, preocupado, intenta localizarlas sin éxito.
Las tres doctoras, conscientes del peligro, arriesgan todo en un intento desesperado por huir. La tensión aumenta y la pregunta es si llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde.