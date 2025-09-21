Cuenta atrás para Bahar, Rengin y Cagla: la tensión crece mientras buscan una salida

En Renacer, Bahar, Rengin y Cagla permanecen retenidas y saben que cada segundo es vital. El hospital está sumido en rumores y Evren, preocupado, intenta localizarlas sin éxito.

Las tres doctoras, conscientes del peligro, arriesgan todo en un intento desesperado por huir. La tensión aumenta y la pregunta es si llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde.