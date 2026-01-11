Cuatro claves esenciales para perder peso sin recuperar los kilos tras dejar los adelgazantes

El uso de tratamientos adelgazantes se ha disparado tras las Navidades, pero los expertos recuerdan que no son soluciones milagro. En Y ahora Sonsoles, la doctora Susana Monereo advierte de que abandonar el tratamiento sin modificar la alimentación ni el estilo de vida suele acabar en una rápida recuperación del peso.

La especialista resume las cuatro reglas básicas para evitar el efecto rebote: “Hay que comer sano, poco, ordenado y parar de comer cuando uno esté lleno”. Mantener estos hábitos, junto con actividad física regular, es clave para que los resultados se mantengan en el tiempo y la pérdida de peso sea realmente saludable.