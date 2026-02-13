Cuajada de Carnaval: el postre granadino que reinventa los mantecados navideños en una receta por capas de Arguiñano

Karlos Arguiñano comparte una versión de la cuajada de Carnaval, un postre tradicional de Granada que aprovecha mantecados sobrantes para crear una receta sabrosa y texturada. La preparación combina leche infusionada con canela y vainilla, y se mezcla con yemas, azúcar y harina de maíz para formar una crema que se alterna con bizcochos de soletilla, mantecados desmenuzados y cabello de ángel en cuencos individuales.

El resultado final se espolvorea con canela y azúcar glas, y se puede decorar con un dibujo, como una granada, junto a una hoja de menta antes de dejarla reposar en el frigorífico para que los sabores se integren.