Cristina Gallego le arrebata la victoria a Goyo Jiménez en el último segundo

En el divertido duelo musical de La Pista, Goyo Jiménez y Cristina Gallego han protagonizado un momento lleno de emoción y humor. El cómico se ha lanzado con decisión al escuchar el primer fragmento y ha apostado por Lady Gaga y su tema ‘Poker Face’. Aunque ha acertado con la artista, la canción le ha jugado una mala pasada.

Cristina Gallego ha aprovechado la mínima oportunidad para adelantarse justo cuando Roberto Leal daba la pista definitiva. Con apenas dos segundos de diferencia, ha pulsado antes y se ha llevado la victoria para su equipo, dejando a Goyo con una sonrisa y al público entre risas.