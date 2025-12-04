Publicidad
Pasapalabra
Cristina Alcázar conquista La Pista con un pleno y mucho arte flamenco en Pasapalabra
La actriz se impone en su primer duelo musical frente a Alain Hernández al acertar la canción de José Mercé a la primera y celebrar con baile.
Cristina Alcázar aprovechó su oportunidad en La Pista para brillar. Tras el fallo de Alain Hernández, la actriz acertó el título ‘Aire’, logrando un pleno perfecto.
Su victoria estuvo acompañada de un baile flamenco que puso ritmo y diversión al plató, convirtiendo el momento en uno de los más destacados del programa.