Cordon Bleu con patatas al estilo Arguiñano: una receta veloz

Karlos Arguiñanocelebra el éxito de su Cordon Bleu con patatas fritas destacando el punto jugoso del relleno y el crujido del empanado, una combinación que provoca hambre inmediata. El cocinero comparte su entusiasmo al ver cómo todo encaja con naturalidad y sabor.

Aconseja freír primero el lado de los cortes para asegurar un sellado perfecto y una textura uniforme. El plato demuestra que es posible cocinar bien sin complicaciones y en pocos minutos, logrando ese equilibrio entre sencillez y disfrute que tanto caracteriza sus propuestas.