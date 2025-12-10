Antena3
Arguiñano, sobre la receta de Cordon Bleu con patatas fritas: "Alma, corazón y vida"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Cordon Bleu con patatas al estilo Arguiñano: una receta veloz

La preparación de este Cordon Bleu con patatas fritas conquista por su sencillez y por la energía que transmite Karlos Arguiñano al comprobar el resultado. Una propuesta rápida y sabrosa para cualquier día.

Karlos Arguiñanocelebra el éxito de su Cordon Bleu con patatas fritas destacando el punto jugoso del relleno y el crujido del empanado, una combinación que provoca hambre inmediata. El cocinero comparte su entusiasmo al ver cómo todo encaja con naturalidad y sabor.

Aconseja freír primero el lado de los cortes para asegurar un sellado perfecto y una textura uniforme. El plato demuestra que es posible cocinar bien sin complicaciones y en pocos minutos, logrando ese equilibrio entre sencillez y disfrute que tanto caracteriza sus propuestas.

