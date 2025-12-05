Convenio definitivo entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras dos años de tensiones por la manutención de su hijo

Después de dos años de desencuentros, Bertín Osborne y Gabriela Guillén han firmado por fin el convenio regulador para la manutención de su hijo David. El documento quedó pendiente durante semanas por un punto crucial relacionado con el régimen de visitas, en el que inicialmente no coincidían.

Según explicó Isabel Rábago, han pactado una pensión y un calendario flexible adaptado a la agenda del cantante, permitiéndole visitar al niño sin tensiones adicionales. El acuerdo, firmado de manera telemática, supone un paso importante para ambos y abre la posibilidad de cerrar definitivamente una etapa marcada por la exposición mediática.