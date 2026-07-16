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“Chollo es tu marcador”: Jorge Fernández impactado con el panel de 4.200 euros que se ha marcado Iñaki

“Chollo es tu marcador”: Jorge Fernández impactado con el panel de 4.200 euros que se ha marcado Iñaki

LA RULETA DE LA SUERTE

Iñaki firma un panel de 4.200 euros y deja a Jorge Fernández sin palabras en La ruleta de la suerte

Una espectacular racha de aciertos impulsa a Iñaki hasta uno de los paneles más rentables del programa, sorprendiendo incluso a Jorge Fernández por la cantidad acumulada.

Marta Jorge
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El concursante aprovechó una cadena de jugadas favorables tras caer en los gajos de Vacaciones, X2 y las opciones de Doble letra. Además, el público le recordó que podía utilizar el Supercomodín antes de resolver el panel.

Con 4.200 euros en juego, Iñaki completó el panel sin cometer errores y desató la reacción de Jorge Fernández, que destacó el extraordinario marcador conseguido tras una actuación brillante en La ruleta de la suerte.

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