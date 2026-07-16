Iñaki firma un panel de 4.200 euros y deja a Jorge Fernández sin palabras en La ruleta de la suerte

El concursante aprovechó una cadena de jugadas favorables tras caer en los gajos de Vacaciones, X2 y las opciones de Doble letra. Además, el público le recordó que podía utilizar el Supercomodín antes de resolver el panel.

Con 4.200 euros en juego, Iñaki completó el panel sin cometer errores y desató la reacción de Jorge Fernández, que destacó el extraordinario marcador conseguido tras una actuación brillante en La ruleta de la suerte.

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