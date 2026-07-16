El inesperado plan de Nieves para salvar a su familia deja sin palabras a Pablo en Sueños de libertad

Después de reflexionar sobre el embarazo de Marisol, Nieves cita a Pablo para plantearle una solución que nunca habría imaginado. La enfermera propone que ambos adopten al bebé cuando nazca para mantener unida a su familia en Sueños de libertad.

La propuesta sorprende por completo a Pablo, que duda de que su mujer esté preparada para criar al hijo fruto de su aventura con Marisol. Además, Nieves deja claro que, si aceptan, nadie deberá conocer el verdadero origen del pequeño.

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