Así se grabó Sira: más de 400 profesionales, escenarios históricos y un rodaje de gran envergadura

La producción de Sira se ha desarrollado en más de 60 localizaciones reales repartidas entre el País Vasco, Marruecos y Madrid, incluyendo espacios tan representativos como el Palacio de El Pardo y el Palacio de Munoa, en Barakaldo.

El proyecto ha reunido a cerca de 80 actores, entre ellos intérpretes internacionales y rostros ya conocidos de la historia de Sira Quiroga. Además, el rodaje ha movilizado a más de 400 profesionales y ha contado con la participación de más de 3.500 extras.

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