La confesión de Javier y David sobre Pasapalabra tras las cámaras que emociona a Roberto Leal

Javier y David han vuelto a demostrar en Pasapalabra la buena relación que existe entre ellos más allá de la competición. Ambos concursantes aseguran que mantienen una gran conexión también detrás de cámaras.

Durante la conversación con Roberto Leal, explicaron que suelen hablar sobre palabras y estrategias relacionadas con el programa. Además, confesaron que intentan ayudarse mutuamente para afrontar la experiencia de la mejor manera posible.

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